Политолог рассказал, ради чего Киев настаивает на роспуске ДНР и ЛНР

По мнению замдиректора Института СНГ Владимира Жарихина, Киев настаивает на роспуске ДНР и ЛНР и готовности только после этой процедуры выполнять политическую часть минских соглашений, ради полного отказа от соблюдения данного документа, пишет РИА «Новости». Эксперт уверен, что реализовать Минские соглашения при подобном подходе не удастся.

«Минские соглашения – это соглашения между сторонами конфликта, которыми являются ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киев с другой», - напомнил Жарихин. Он уверен, что требование по роспуску самопровозглашенных республик является «отказом от выполнения минских соглашений», поскольку без сторон соглашения реализовать его невозможно.

Эксперт считает, что сам процесс урегулирования ситуации в Донбассе давно зашел в тупик, и при новой власти ситуация кардинально не изменилась. Если при экс-президенте Порошенко соглашения «просто не выполнялись», то в новой администрации перечисляют пункты, которые «не будут выполнять», резюмировал эксперт.