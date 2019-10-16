Moody's рассказало, кто выиграет президентские выборы в США в 2020 году

Агентство Moody's Analytics обнародовало собственный прогноз выборов президента США 2020 года. Согласно оценке аналитиков, действующий американский президент Дональд Трамп одержит победу. Причем две из трех представленных моделей отдают Трампу более уверенную победу в сравнении с итогами выборов-2016 года.

Прогнозы Moody's по американским выборам отличались высокой точностью в прошлом за исключением 2016 года. Тогда аналитики не смогли спрогнозировать высокую явку избирателей, которая сыграла в пользу Трампа.

Следует отметить, что все модели Moody's предсказывают победу Трампа, даже если к концу 2020 года экономика США упадет до многолетних минимумов, а фондовый рынок рухнет на 9 процентов. Другими словами, ожидается, что Трамп победит, несмотря на падение фондового рынка и ослабление экономики.

Moody's использует так называемую модель «бумажника», которая основана на трех переменных: цены на бензин, цены на жилье и изменения в реальных личных доходах. Избиратели склонны оценивать более высокие цены на бензин негативно, более высокие цены на жилье и рост доходов - позитивно. Moody's использует свои экономические модели, чтобы предсказать значения этих переменных за несколько месяцев до выборов.

Впрочем, следует отметить, что аналитики Moody's исходят из того, что Трамп не будет отрешен от должности и доработает полностью свой первый президентский срок.