Сбербанк введет плату за «пакеты услуг» для клиентов

Сбербанк может ввести абонентскую плату за обслуживание клиентов, пишет «Коммерсантъ». Подобный вариант рассматривается из-за внесения 15 октября правительством РФ в Думу законопроекта о «банковском роуминге» вместо комиссий за операции. СМИ уточняет, что в перспективы нововведения верят «далеко не все банки».

Новый документ также ограничивает размер комиссии за межрегиональные переводы внутри банка и, главное, за переводы на карты внутри банка, но из разных регионов.

По словам то-менеджера Сбербанка Александра Ведяхина, банк намерен отказаться от комиссий за отдельные операции в пользу пакетов услуг, в дальнейшем это может перерасти в персональные тарифы клиентов.

«Я думаю, что в целом индустрия будет развиваться в этом направлении — не платеж за одну трансакцию, а фиксированная цена за набор трансакций, который уже включен в пакет сроком на полгода-год», - сказал Ведяхин в интервью РИА Новости.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банку необходимо изменить подход к переводу денег между физлицами, а процесс смены «модели монетизации затянут».