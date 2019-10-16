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Skoda: на обгон кризиса

Москва, 16.10.2019
Чешская марка Skoda в России демонстрирует лучшие показатели прироста среди ведущих автомобильных компаний. Усилить позиции автопроизводителя призваны новые модификации популярного кроссовера Skoda Kodiaq
#Авто
  • Skoda: на обгон кризиса

предоставлено пресс-службой

Среди ведущих автомобильных марок на российском рынке, чешская Skoda в настоящее время является лидирующей по показателям прироста. За первые 9 месяцев текущего года компании удалось увеличить реализацию новых автомобилей в РФ на 7% (до 61,4 тыс. единиц), что является самым выдающимся показателем в топ-9 компаний российского авторынка.

Идти на разгон в России на фоне общего снижения продаж марке Skoda позволяет удачно сформированный модельный ряд, одним из ключевых элементов которого является кроссовер Kodiaq. Недавно компания начала продавать топовую комплектацию этого автомобиля под названием Laurin & Klement. Назван этот автомобиль в честь механика Вацлав Лаурин и книготорговца Вацлава Клемента, которые в далёком 1895 году в чешском городе Млада-Болеслав начали выпускать сначала велосипеды, потом мотоциклы, а позже перешли к созданию автомобилей, которые позже получили название Skoda.

Внешне Kodiaq Laurin & Klement отличается дополнительной хромированной отделкой на решетке радиатора, светодиодными фарами, 19-дюймовыми колесами, измененным задним бампером и дополнительными шильдиками с названием комплектации. Но главные изменения видны в салона автомобиля: тут в глаза прежде всего бросается обивка сидений дорогой кожей, оригинальная двухцветная отделка, электропривод передних кресел, интересная техническая изюминка автомобиля – это полностью виртуальная комбинация приборов. Поначалу это новшество для автомобилей такого класса смотрится напривычным, но в процессе пользования понимаешь всё удобство новой функции, когда можно переключать удобную именно для тебя сочетание показателей приборов.

Одновременно автомобиль оснащен множеством дополнительных опций: наряду со стандартными климат-контролем, электропакетом, обогревом зеркал и сидений в условиях тесной мегаполиса особенно кстати приходится система кругового обзора Area View 360 с четырьмя камерами, которая позволяют ювелирно парковаться даже на тесной парковке. Нужный настрой помогает также создать премиальная аудиосистема Сanton, которая насчитывает целых 10 динамиков суммарной мощностью 550 Ватт. А вот любителям интернета в дороге пригодится опция активации точки доступа WiFi, которая может работать для целых 8 устройств одновременно. Еще приятная деталь – возможность пощелкать и выбрать из 10 возможных вариантов вариант подсветки салона.

Взявшись за руль также понимаешь, что новая модификация кроссовера на голову выше не только по оформлению, но и по своим динамическим характеристикам. Во времена Лаурина и Климента о разгоне автомобиля до 100 км/ч могли мечтать разве что фантасты. Сейчас же пользоваться такой динамикой на дороге позволяет 2-литровый 180-сильный TSI с преселективной коробкой передач. Ну а фирменная шкодовская собранность подвески делает автомобиль исключительно цепким даже во время крутых виражей.

В автомобиле может насторожить только разве что цена: ценник Skoda Kodiaq Laurin & Klement сейчас начинается от 2,9 млн. руб., что почти вдвое дороже исполнения Kodiaq в базовой начальной комплектации (от 1,47 млн. руб.). Впрочем, главный признак развитости любого рынка, в том числе автомобильного, как раз и заключается в возможности выбора подходящего продукта за подходящие деньги.

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