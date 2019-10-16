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Секреты спецназа США могут оказаться у российских военных

Москва, 16.10.2019
#Сирия
#Мир
  • Секреты спецназа США могут оказаться у российских военных

EPA

Вывод американских войск с севера Сирии чреват для Вашингтона трудно просчитываемыми последствиями. К примеру, считают американские СМИ, существует высокий риск того, что Дамаск и следовательно Москва узнают о тайных операциях Сил специальных операций США (SOF) и ЦРУ, которые присутствовали на севере Сирии, в контролируемых курдами районах, как минимум с 2012 года.

Угроза серьезная и вполне реальная, но в ней американские спецназовцы должны винить Белый дом и в первую очередь президента США Дональда Трампа, а не курдов. Именно Трамп приказал вывести войска с севера Сирии. Этим сразу воспользовалась Турция, начавшая через три дня после решения Трампа на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира». Цель вторжения турецких войск – уничтожение террористов. Эти же цели ставили перед собой США и Россия, вот только ни в Вашингтоне, ни в Москве в отличие от Анкары не считают террористами курдов, составляющих основную часть «Сирийских демократических сил» (SDF).

Вывод американских войск брошенные на произвол судьбы курды справедливо сочли предательством и назвали «ударом в спину». Конечно, хорошо оснащенная турецкая армия, обладающая  мощной авиацией, сильнее курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые несколько лет были главными союзниками США в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством» и которые составляют костяк SDF. Не удивительно, что курды, брошенные американскими союзниками, начали искать помощь в других местах и заключили соглашение с Дамаском и Москвой. Сирийские правительственные войска уже заняли важный пункт на севере страны – город Манджиб, а российские военнослужащие занимают буферную зону, пытаясь предотвратить соприкосновение турецких и сирийских войск и столкновения между ними.

Американские инструкторы из SOF семь лет готовили бойцов против джихадистов. До последнего времени Вашингтон финансировал и вооружал как SDF в целом, так и YPG в частности.

Американские инструкторы спецназовцы помогали создать в 2014 году наиболее боеспособное подразделение SDF – Антитеррористические отряды, которые специализировались на поисках и уничтожении тайных сторонников и агентов ИГ.

Пентагон сейчас боится, если верить сайту Military Times, что SDF может передать русским секретную информацию, касающуюся тактики, техники, вооружения SOF, включая имена. В Пентагоне также считают, что курды могут пойти на это, потому что они сейчас находятся в крайне тяжелом положении и должны выполнять любые требования новых союзников. Так что, если Дамаск или Москва попросят у них секретную информацию об американских инструкторах и союзниках, то у них не будет иного выхода как подчиниться и выдать тайны спецназа США и ЦРУ.

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