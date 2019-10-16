Стало известно, в каких городах России самый дорогой хлеб

Как сообщается в исследовании IT-компании «Эвотор», среди крупных городов самый дорогой хлеб оказался в Санкт-Петербурге. Самый дешевый хлеб продается в Перми и Нижнем Новгороде.

Исследование подготовлено ко всемирному дню хлеба и проводилось с помощью 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в точках торговли хлеба. Оценка проводилась в крупных российских городах.

Уточняется, что больше других хлебобулочных изделий за прошедший год подорожал ржаной хлеб - на 20%. Средняя стоимость этого продукта составляет 36 рублей. Самый дешевый хлеб дарницкий вырос в цене всего на 8%, до 26 рублей, Бородинский подорожал на 7%. Подешевел только пшеничный хлеб - на 4%, до 27 рублей.

Самый дешевый ржаной и пшеничный хлеб продается в Нижнем Новгороде, где продукт можно купить за 21 рубль. Чуть дороже в Перми (23 рубля) и Воронеже (26 рублей). Дороже всего ржаной хлеб стоит в Москве - 50 рублей.

Средняя цена нарезного батона в России составляет 29 рублей. Самый дорогой нарезной в Воронеже, где этот хлеб продается за 40 рублей, и Петербурге (37 рублей). Дешевле всего нарезной батон обходится жителям Перми и Нижнего Новгорода (25-26 рублей).