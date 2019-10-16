Ученые из Сибири определили главный эффект от глобального потепления

Прогнозируемое глобальное потепление положительно скажется на флоре планеты, в частности на росте лесов, публикует журнал Dendrochronologia результаты исследования ученых Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Китая, Германии и Канады.

Испытания подтвердили эффективность созданной в середине 80-х годов XX века дендрологами Евгением Вагановым и Александром Шашкиным модели анализа влияния климатических факторов на рост деревьев. Данная модель, созданная советскими учеными, была в наше время модифицирована уже их учениками из Сибирского федерального университета.

Уточняется, что истема позволяет спрогнозировать состояние лесного покрова на территориях со сложным ландшафтом в случае глобального потепления. Ряд крупных мировых научных центров выразил желание приобрести российскую методику и интегрировать в свои методики расчета.

Китайские ученые уже провели эксперименты в своих холодных засушливых регионах и получили достоверные выводы о высокой точности реакции древесных растений на потепление климата на несколько десятков лет вперед.

Как рассказал РИА «Новости» научный сотрудник СФУ Владимир Шишов, данный метод необходим для «обеспечения планирования и развития лесного хозяйства». Ученые университета выяснили, что глобальное потепление будет способствовать увеличению радиального прироста деревьев на 19% по сравнению со средним показателем за период 1951 — 2010 гг.