СМИ рассказали, как ВМС Швеции перепутали буй с российской подлодкой

Шведское издание Svenska Dagbladet рассказало о курьезном случае пятилетней давности, когда шведские военно-морские силы приняли сигнал метеорологического буя за российскую субмарину. Случай произошел в октябре 2014 году и только сегодня был предан огласке, пишет издание, ссылаясь на свой источник.

Радиосигнал исходил от неисправного метеорологического буя, но была организована масштабная спецоперация по поиску российской субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года. Позже шведская метеорологическая служба подтвердила, что в тот день действительно из строя вышел метеорологический буй, который располагался в Балтийском море. Информация о поломке была передана на соседний буй, расположенный на юге Стокгольмского архипелага.

Автор материала отмечает, что искусственно созданная паника вокруг «российской угрозы» сделала свое дело, и в Швеции в тот год приняли «раздутый оборонный бюджет».