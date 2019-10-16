Врачи составили список «лекарств-пустышек»

Как рассказал главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, ряд врачей специально «выписывают бесполезные препараты, чтобы получить свой заработок от фармкомпаний». Однако некоторые врачи просто не в курсе неэффективности тех или иных лекарств, поэтому назначают их пациентам.

Мясников также рассказал, что многие медики выписывают «хоть какое-нибудь лекарство, чтобы пациент не счел, что напрасно пришел на прием.

Среди «препаратов-пустышек» медик назвал ферменты, иммуномодуляторы, гепатопротекторы, сосудоукрепляющие препараты. Также не имеют доказанной эффективности, по словам врача, , витамины и БАДы, пробиотики, пребиотики, ноотропый же категории стоит отнести гомеопатические препараты, растительные сборы и настойки, добавил врач.

Он не отрицает, что некоторые из вышеназванных препаратов способны оказать помощь, но их эффективность все же не доказана.