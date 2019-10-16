Зеленский рассказал, при каком условии возможна имплементация «формулы Штайнмайера»

Имплементация "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса может произойти после встречи в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает ТАСС.

"Формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об [особом] статусе [Донбасса], если мы встретимся в "нормандском формате", если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше", - сказал Зеленский.

При этом он особо отметил, что новый проект закона об особом статусе Донбасса пока рано обсуждать, поскольку для этого должен быть сделан ряд шагов. "Закон об особом статусе мы будем обсуждать именно в том органе, который и принимает законы, законодательство Украины, это парламент. Пока что рано говорить об этих шагах", - сказал он.

В качестве необходимых шагов для начала обсуждения проекта закона он назвал обмен пленными, а также отвод вооружений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Президент заявил, что "режим тишины" в районе разведения сил сторон должен соблюдаться в течение семи дней и что последние два дня это происходит.



Президент Украины выразил надежду, что процесс разведения сил и средств в Донбассе можно будет начать через пять дней.

"Семидневный срок тишины - это не новость для Украины и всех участников минской Контактной группы. Поэтому мы будем ждать семь дней тишины, это должны зафиксировать представители ОБСЕ, что семь дней не было выстрелов. На сегодняшний день, я знаю, что два дня у нас уже тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы сможем говорить об отводе", - сказал он.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (ЛНР) и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".

15 октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердили необходимость выполнения прежних договоренностей по разведению сил в районах Золотого и Петровского, однако новые даты и график разведения назвать не смогли.