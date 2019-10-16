Вход/Регистрация Подписка

Зловред против интернета вещей вырос почти на порядок

Москва, 16.10.2019
По данным «Лаборатории Касперского», в первом полугодии 2019 года количество атак на устройства интернета вещей превысило 105 млн.
#хакеры
#Интернет
#Технологии
  • Зловред против интернета вещей вырос почти на порядок

Война вещей

URA.RU/ТАСС Автор: Владимир Андреев

Тяжело быть вещью в интернете

Количество угроз отношении устройств интернета вещей по итогам первого полугодия 2019 года выросло в девять раз, подсчитали эксперты «Лаборатории Касперского». Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистику компании, количество таких атак за полгода составило 105 млн, по сравнению с 12 млн атак за то же время в 2018 году. Число уникальных IP-адресов, с которых они велись, выросла до с 276 тысяч, с 69 тысяч IP-адресов годом раньше.

«Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или чтобы использовать их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий», — отмечает «Лаборатория Касперского». Хуже всех показали себя семейства вредоносных ПО Mirai и Nyadrop, на них пришлось по 39% атак. «Mirai использует эксплойты для внедрения в устройство через незакрытые уязвимости. Nyadrop же, чаще всего, использует метод перебора паролей. Этот зловред — один из самых активных в последние два года, он часто используется злоумышленниками для загрузки ПО семейства Mirai», — говорится в сообщении. Также использующее перебор паролей семейство Gafgyt оказалось на третьем месте по числу приносимых вредов, хотя его доля и составила ничтожные 2%.

Египтяне добавили хлопот

Репутация России страдает вновь, но не так сильно, как у ее партнеров-соперников по группе сверхдержав. Она вошла четвертой в первую пятерку стран, откуда исходят заражения, став источником, примерно, каждой девятой атаки (11%). 30% их идет из Китая, еще две страны видеть здесь неожиданно, это Бразилия  и Египет (19% и 12%), 8% атак проведено с территории США. Обращая внимание на привлекательность умных устройств для злоумышленников, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупреждает, что чаще всего там стоят мало того, что предустановленные заводские пароли, они еще и находятся в открытом доступе! Менять такие пароли нужно сразу.

Рассуждая диалектически, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, можно сказать, что «умные» устройства пока не делают нашу жизнь значительно проще, наоборот — требуют все больше времени и внимания, снижают отказоустойчивость всей системы обеспечения дома. И, по мнению эксперта, во многом это происходит из-за того, что прогресс в электронике и сопутствующих технологиях остановился где-то около 10 лет назад из-за появления большого количества законодательных ограничений, когда самобытная IT-культура больше не смогла развиваться в духе начала интернета.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Защитники «Северного потока — 2» в ЕС заговорили в открытую
      Дефицит газа в Европе может составить 100 и даже 300 млрд кубометров в год, заявил глава крупной немецкой энергетической компании. Это заявление, в котором фигурируют действительно большие величины, свидетельствует о накале борьбы — не столько даже против самого «Северного потока — 2», который не остановить, сколько против тех немецких и других европейских политиков, кто за бесперебойные поставки газа отвечает перед избирателями
    2. Сланцевая революция в США подошла к концу
      Сланцевый бум в Америке заканчивается, теперь за дело возьмутся крупнейшие нефтяные компании
    3. Курс рубля отреагировал на новости из США
      Рынки, сырье и валюты EM растут на надеждах на благоприятный исход торговых переговоров между США и Китаем
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама