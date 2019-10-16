Зловред против интернета вещей вырос почти на порядок

Тяжело быть вещью в интернете

Количество угроз отношении устройств интернета вещей по итогам первого полугодия 2019 года выросло в девять раз, подсчитали эксперты «Лаборатории Касперского». Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистику компании, количество таких атак за полгода составило 105 млн, по сравнению с 12 млн атак за то же время в 2018 году. Число уникальных IP-адресов, с которых они велись, выросла до с 276 тысяч, с 69 тысяч IP-адресов годом раньше.

«Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или чтобы использовать их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий», — отмечает «Лаборатория Касперского». Хуже всех показали себя семейства вредоносных ПО Mirai и Nyadrop, на них пришлось по 39% атак. «Mirai использует эксплойты для внедрения в устройство через незакрытые уязвимости. Nyadrop же, чаще всего, использует метод перебора паролей. Этот зловред — один из самых активных в последние два года, он часто используется злоумышленниками для загрузки ПО семейства Mirai», — говорится в сообщении. Также использующее перебор паролей семейство Gafgyt оказалось на третьем месте по числу приносимых вредов, хотя его доля и составила ничтожные 2%.

Египтяне добавили хлопот

Репутация России страдает вновь, но не так сильно, как у ее партнеров-соперников по группе сверхдержав. Она вошла четвертой в первую пятерку стран, откуда исходят заражения, став источником, примерно, каждой девятой атаки (11%). 30% их идет из Китая, еще две страны видеть здесь неожиданно, это Бразилия и Египет (19% и 12%), 8% атак проведено с территории США. Обращая внимание на привлекательность умных устройств для злоумышленников, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупреждает, что чаще всего там стоят мало того, что предустановленные заводские пароли, они еще и находятся в открытом доступе! Менять такие пароли нужно сразу.

Рассуждая диалектически, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, можно сказать, что «умные» устройства пока не делают нашу жизнь значительно проще, наоборот — требуют все больше времени и внимания, снижают отказоустойчивость всей системы обеспечения дома. И, по мнению эксперта, во многом это происходит из-за того, что прогресс в электронике и сопутствующих технологиях остановился где-то около 10 лет назад из-за появления большого количества законодательных ограничений, когда самобытная IT-культура больше не смогла развиваться в духе начала интернета.