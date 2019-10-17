Пенсии начнут выдавать крупнейшие банки

Начиная с 2020 года, российские банки могут начать оказывать госуслуги населению, пишут «Известия», ссылаясь на замминистра экономического развития РФ Савву Шипова. В частности, через банки можно будет получит пенсии или выплаты по материнскому капиталу. Также можно будет оформить ИП и зарегестрироваться в качестве страхователя.

Чиновник также уточнил, что за госуслуги, осуществляемые через банки, с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Также запрещено использовать данные в иных целях, которые банк получил в рамках предоставленных услуг.

Пилотными регионами для новой системы станут Подмосковье, Астраханская и Кировская области, Башкирия и Санкт-Петербург. Начиная с 2022 года, практика будет внедрена по всей стране в случае удачного эксперимента.

В тестировании уже изъявили желание участвовать Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк». Жители регионов, где будет тестироваться проект, смогут получить услуги не только в отделениях, но и с помощью онлайн-сервисов.