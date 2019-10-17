Банки станут МФЦ

Как заявил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов, уже со следующего года российские банки в отделениях и он-лайн смогут оказывать гражданам ряд госуслуг. Объясняется это намерением снизить нагрузку на многофункциональные центры. «Известия» со ссылкой на слова чиновника пишут, что в число этих услуг могут войти выплаты пенсий и материнского капитала, оформление ИП и регистрация в качестве страхователя. «За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил замминистра.

По ходу дела банки будут взаимодействовать с Пенсионным и Страховым фондами, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов. Пока что нововведение имеет экспериментальный статус.

Эксперимент с предоставлением госуслуг через банки будет проходить в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях (где он, кстати, уже идет), Башкирии и Санкт-Петербурге. Только с 2022 года прийти в банк за госуслугой можно будет по всей стране. И, наверное, в большее количество банков, чем нынешний экспериментальный список: Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и Тинькофф банк.

Увеличение функциональной значимости банков на первых этапах все же допускает использование полученных сведений в коммерческих и иных целях, при отсутствии четкого сценария системы наказаний за нецелевое использование полученных от клиента сведений обращает внимание заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Главным образом, такие сведения банки могут использовать при обращении в организации взыскания задолженностей.

Со стороны уменьшения клиентской нагрузки на МФЦ больше похоже на конкуренцию, отмечает он, о чем говорят средние данные нескольких лет по обращениям представителей бизнес-сообщества за получением одной услуги. Так, в МФЦ в 2016 году условный предприниматель обращался в МФЦ в среднем 1,97 раза, в то время как в 2012 году – 3,14 раза, в 2013 году – 2,86 раза, в 2014 году – 2,03 раза, в 2015 году – 1,83 раза. Из этих данных видно, что число «живых» обращений в многофункциональные центры значительно снижается, и отчасти — по причине появления портала госуслуг. В то же время, количество обращений в банки остается примерно одинаковым, ведь некоторые операции и услуги банки не могут осуществлять дистанционно (например, выдачу карт).

В целом, считает Андрей Люшин, при достаточной проработке проекта, положительный эффект заметят прежде всего граждане, особенно, в том случае, если полномочия, передаваемые банкам, сохранят свою актуальность и в МФЦ. Тогда потоки клиентов могут рассредоточиться по обеим структурам.

Вообще, указывает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, этот эксперимент больше нужен банкам, чем кому-либо. Версия, что таким образом будет снижена нагрузки на МФЦ — да, возможно. Но в большей степени этот эксперимент будет полезен в малых городах России, где нет МФЦ, но есть одно отделение банка. Учитывая, что почти все банковские услуги можно оформить дистанционно (особенно при наличии цифровой подписи), банк, как физическое учреждение очень скоро может оказаться под угрозой — есть вероятность перевода бизнеса в онлайн, а это большие сокращения. Если банки будут своего рода филиалом МФЦ, это, как минимум, сохранит рабочие места и сохранит банк в обслуживании оффлайн.

Банки, конечно же, могут воспользоваться этой информацией, и они будут много знать, уверена эксперт. Однако, нельзя сказать, что они сейчас не имеют каналов информации. Стоит зарегистрироваться гражданину как ИП, сразу названивают из разных банков — предлагают открыть счёт у них. Вопрос — откуда у них эта информация? Поэтому, хотя и говорят на словах, что использование информации у филиалов МФЦ в банках будет караться, но по факту ничего не изменится.

Да, признает Катя Френкель, финансами пришедших за госуслугой банки не смогут воспользоваться, но продать свои услуги — запросто. В некоторых банках: вы приходите открыть счёт, а сотрудник спрашивает — «не хотите ли застраховаться?», вы отвечаете — «нет, спасибо». Сотрудник просто спросил, а вы просто ответили. Воспользовался ли банк данными о клиенте? Формально нет. Ведь такой вопрос можно задать любому прохожему.