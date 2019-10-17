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Курс доллара: рубль готов преодолеть важную отметку

Москва, 17.10.2019
  • Курс доллара: рубль готов преодолеть важную отметку

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара по итогам торгов среды снизился на 17 копеек - до 64,11 руб., курс евро прибавил 5 копеек - 70,97 руб. Курс доллара приближался в плотную к важной отметке 64,00 руб. - 64,07 руб. И уже сегодня рубль постарается пробить этот уровень на фоне поддержки успешных аукционов ОФЗ и роста цен на нефть. О таком сценарии, в частности, писали ранее аналитики Сбербанка CIB.

В свою очередь главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров в комментарии для Эксперт Online отмечает, что несмотря на то что нефть торгуется у отметки ниже 60 долларов за бочку, просев до 58-59 долларов, после стабилизации ситуации с нефтеперерабатывающими заводами Саудовской Аравии у рубля еще достаточно позитивных сигналов для укрепления. Большую роль в этом играет ослабление конфликта между США и Китаем, которые начинают договариваться по ключевым вопросам, что серьезно стабилизирует не только мировую экономику, но и валюты развивающихся стран.

Еще один сигнал – поддержка российским Центробанком общемирового тренда на смягчение денежно-кредитной политики, добавляет эксперт. ЦБ не исключает нового снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (в прошлый раз подобный шаг был проведен в начале сентября и сейчас ставка остановилась на 7%). Это дает рублю неплохие шансы освоить важную техническую отметку в 64 рубля, укрепив позиции. Однако валюта вряд ли пойдет ниже этой границы в долгосрочной перспективе, так как любая дестабилизация мировой экономики может привести к откату на старые позиции – к 65 рублям за доллар, ожидает Дмитрий Александров.

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