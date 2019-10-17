В США придумали план спасения гегемонии доллара

Двое бывших руководителей Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC): председатель Комиссии Кристофер Джанкарло и глава LabCFTC Дэниель Горфин предложили на рассмотрение правительства США план по спасению мировой гегемонии американского доллара. Финансисты предлагают ввести в обращение цифровой доллар, базирующийся на блокчейне. В программной статье в Wall Street Journal они предлагают блокчейновский протокол для цифровизации валюты и объясняют, что цифровой формат поможет американской валюте сохранить высокую конкурентоспособность в новой цифровой эре.

Кристофер Джанкарло и Дэниель Горфин считают, что цифровой доллар можно будет использовать для финансовых транзакций как в Соединенных Штатах, так и за границей. Сейчас им потребовалась помощь американского центробанка Федеральной Резервной системы (ФРС), коммерческих банков, небанковских посредников, технологических компаний и социально-медийных платформ.

Несмотря на зависимость от «доверенных» и регулируемых посредников для содержания электронных кошельков и проверки транзакций такая платежная система распространенного реестра учета (блокчейна) будет обладать рядом преимуществ по сравнению с существующей сейчас финансовой системой. Джданкарло и Горфин особенно отмечают очень высокую скорость транзакций, способность делать микроплатежи, а также повышенную безопасность и прозрачность.

Начиная пилотную программу, Кристофер Джанкарло и Дэниель Горфин признают, что «не существует безупречного решения для реагирования на вызовы и обещания цифровой валюты и что никто не в состоянии предвидеть все технологические новшества, которые могут появиться с ее вводом в обращение».

Что касается практических соображений, то операции по обмену новой цифровой валюты могут депонироваться ФРС. Разработчики цифрового доллара также указывают на возможность иметь множество конкурирующих между собой провайдеров кошельков.

Кристофер Джанкарло и Дэниель Горфин предупреждают, что эксперименты с криптовалютами, которыми сейчас увлекаются многие центробанки и корпоративные акторы, могут негативно влиять на доминирующую позицию доллара в глобальной финансовой системе.

Риски потери американской валютой доминирования в глобальной финансовой системе, по мнению бывших регуляторов, носят систематический характер. В результате потери долларом доминирующего положения могут пострадать также ценовая стабильность, усилия по борьбе с незаконным финансированием и глобальным спросом на американский долг.

Дэниель Горфин покинул LabCFTC в августе 2019 года после открытия консалтинговой группы по финтеховским фирмам Gattaca Horizons.

Что касается Кристофера Джанкарло, то он возглавлял CFTC пять лет и занимал все это время доброжелательную позицию по отношению к блокчейну. После ухода из Комиссии он в сентябре стал работать советником в Палате цифровой торговли (CDC), новой финансовой организации, открывшейся в 2019 году и специализирующейся на политике в блокчейне и криптовалютах.