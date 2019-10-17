ГИБДД будет измерять скорость с борта автомобиля

ГИБДД вместо треног, которые фиксируют нарушения ПДД, получат новые автоматические комплексы, сообщает ресурс Autonews, ссылаясь на заявление главы ГИБДД Михаила Черникова.

Новое устройство под названием «Кордон.Про-М» было представлено на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге. Уточняется, что это первый комплекс, который позволит производить фиксирование превышения скорости с борта движущегося автомобиля. Погрешность измерений аппарата находится в пределах одного километра в час, сообщают производители нового аппарата. Устройство способно фиксировать скорость до 300 километров в час.

В ГИБДД надеются, что устройство будет более точно фиксировать нарушения, что поможет снизить число претензий со стороны водителей. Черников пояснил, что «Кордон» должен «повысить эффективность и минимизировать недоверие населения к передвижным комплексам».