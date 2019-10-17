Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад с боеприпасами

Военная коалиция под руководством США нанесла авиаудар по оставленному в Сирии собственному складу с оружием. Об ударе сообщил на своей странице в Твиттер представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

Он подчеркнул, что склад был уничтожен в плановом режиме и после того, как все военнослужащие коалиции и боевая техника были выведены из города Кобани.

Кэггис уточнил, что налет совершили два истребителя F-15E, которые сбросили бомбы на склад цементного завода, где и хранились боеприпасы коалиции. Представитель штаба заявил также, что после того, как были уничтожены склады завода, строение стало «менее ценным с военной точки зрения».

Напомним, 9 октября турецкий президент Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии «Источник мира», направленной на борьбу с «Рабочей партией Курдистана», запрещенной в Турции. При этом США отказали курдам в поддержке и вывели свои войска из региона.