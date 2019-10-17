Евросоюз назвал условие для отсрочки Brexit

Если Британия и ЕС не смогут прийти к соглашению по Brexit в ходе нынешнего Европейского совета, Лондон едва ли покинет Евросоюз к намеченному 31 октября, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Евросоюза.

Источник отметил, что в настоящее время не располагает о достоверной информации о состоянии дел по Brexit, поскольку в распоряжении ЕК нет еще текста соглашения. По той же причине был отложен брифинг для прессы накануне.

Ранее в Европарламенте заявили, что готовы согласиться с отсрочкой выхода Британии из ЕС, в случае необходимости проведения референдума или выборов в стране.

Также об отсутствии подвижек по вопросу Brexit заявил председатель ЕП Давид-Мария Сассоли. Он подтвердил, что парламент готов проголосовать за отсрочку, но только в случае, если для этого есть веская причина.