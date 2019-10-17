Московский кредитный банк в октябре организовал размещения облигаций почти на 30 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) только в первой половине октября организовал три выпуска облигаций объемом 28 млрд рублей. Среди них облигации золотодобывающей компании «Полюс», Группы Ренессанс Страхование, а также производителя дизельных грузовых автомобилей компании КАМАЗ.

Так, 14 октября прошло размещение облигаций ПАО «Полюс» номинальным объемом 20 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 7,40% годовых. Оферта – 5 лет. Организаторами размещения выступили МКБ, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.

11 октября состоялось размещение облигации Группы Ренессанс Страхование объемом 3 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 9,00% годовых. Оферта – 2 года. Организаторами размещения помимо МКБ выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, Юникредит и БКС.

16 октября завершилось формирование книги заявок по облигациям КАМАЗа объемом 5 млрд рублей. Ставка купона была установлена эмитентом на уровне 7.75% годовых (квартальные платежи). Срок обращения – 3 года с амортизацией (дюрация – около 2.3 года). Сделка была реализована МКБ совместно с Совкомбанком.