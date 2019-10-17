Очистные сооружения для канализации: виды, особенности, выбор

Очистные сооружения канализации используются для правильного отведения сточных вод, жидких хозяйственных и бытовых отходов. Без них существует высокий риск нанесения вреда окружающей среде. Разработка канализационных систем регламентируется официально законодательными актами.

Распространенные виды современных систем очистки

Проектируются канализационные сооружения до начала строительных работ. Выбрать можно разные схемы:

локальные;

индивидуальные автономные;

блочно-модульные.

Локальные очистные сооружения канализации предназначены для сбора и очистки отходов. Они бывают промышленными и хозяйственно-бытовыми. Их наиболее распространенный вид – септик. Последний представлен в виде резервуара, выполненного из пластика. Емкость внутри часто разделена на блоки – отстойник, отсек для биологической очистки, зона фильтрации. Для повышения эффективности установки ее можно дополнить аэраторами, фильтрационными полями.

На территории промышленных объектов используются огромные резервуары. В них вода смешивается с активным илом. Реакции ускоряются посредством введения большого количества кислорода. Оснащаются емкости уловителями, предназначенными для удаления жира или нефтепродуктов.

Автономные сооружения схожи с локальными. Они имеют свои индивидуальные особенности. В процессе функционирования в таких септиках и резервуарах сначала собираются сточные воды. Их очистка и фильтрация производится на следующем этапе.

В промышленности применяются блочные и модульные очистные конструкции. Они отвечают за грубую очистку, снижение объема ила, защиту окружающей среды от негативного воздействия вредных испарений. Вода, прошедшая через подобную установку, может использоваться повторно.

Выбор элементов для канализационной системы

Для правильного выбора канализационной системы необходимо учитывать несколько факторов. К числу основных относятся:

общий объем суточного отведения жидкости (рассчитывается на основании количества потребителей и норм потребления воды на одного человека);

место размещения системы (ландшафт, глубина залегания подземных вод, близость расположения построек);

режим использования канализационной системы;

доступный бюджет.

Комплексная система может включать в себя дополнительные компоненты. Это дождевые очистные сооружения, емкости для хранения технической воды. Ускорить работу можно посредством внедрения мощных насосных станций. Для соединения точек отвода с резервуарами потребуются трубопроводы. Для их монтажа специалисты предлагают использовать стеклопластиковые изделия. Такие трубы имеют небольшой вес, противостоят негативному влиянию химических соединений, биологически активных веществ, температурным колебаниям.

Очистные сооружения нельзя располагать в непосредственной близости к колодцам и скважинам. Их обслуживание должно соответствовать действующим санитарным нормам. В зависимости от типа конструкции, может потребоваться постоянное откачивание отходов ассенизаторской машиной. Для техники нужно предусмотреть свободные подъездные пути. Если работа системы зависит от электрической энергии (поддерживается насосом или станцией), необходимо позаботиться о резервных источниках.

Сегодня в продаже можно найти полностью готовые к установке очистные сооружения для канализации. Они имеют наземное или подземное размещение, отличаются производительностью, принципом действия и прочими характеристиками, подобрать которые возможно под индивидуальные особенности участка.

Источник: https://www.standartpark.ru/