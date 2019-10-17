Курс доллара: рубль пробил психологическую отметку

Курс доллара ы четверг снизился на 16 копеек - до 63,92 руб., курс евро теряет также копеек - 70,81 руб. Как прогозировал Эксперт Online сегодня рубль постарается пробить этот писхологический уровень на фоне поддержки успешных аукционов ОФЗ и роста цен на нефть. О таком сценарии ранее писали аналитики Сбербанка CIB, отмечая, что экспортеры начнут на этой неделе готовиться к выплатам налогов.

В свою очередь главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров в комментарии для Эксперт Online отмечает еще один сигнал – поддержку российским Центробанком общемирового тренда на смягчение денежно-кредитной политики. ЦБ не исключает нового снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (в прошлый раз подобный шаг был проведен в начале сентября и сейчас ставка остановилась на 7%).

Это позволит рублю освоить важную техническую отметку в 64 рубля, укрепив позиции. Однако валюта вряд ли пойдет ниже этой границы в долгосрочной перспективе, так как любая дестабилизация мировой экономики может привести к откату на старые позиции – к 65 рублям за доллар, прогнозирует Дмитрий Александров.