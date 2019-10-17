Подкаст 42 недели. Наука и Технологии

Конфликтный вопрос прорвался на поверхность Дмитрий Медведев поручил отменить комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка. Одни банки взимают такую комиссию, «банковский роуминг», другие нет, но аналитики связывают слова премьер-министра в первую очередь с «крупнейшим розничным банком»
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше