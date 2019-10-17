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Прогноз погоды на выходные: погода приготовила большой сюрприз

Москва, 17.10.2019
  • Прогноз погоды на выходные: погода приготовила большой сюрприз

EPA

Предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, порадуют большую часть жителей России теплой погодой без осадков и ветра.

Погода в Москве на выходные

На ближайшие выходные москвичей порадует теплая безветренная погода, сообщает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Днем воздух прогреется до плюс 14-16, осадков не ожидается. Однако метеозависимых людей не обрадует повышенный фон атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, в вечернее время в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов тепла, а максимум и вовсе можно считать рекордным до 12-16 градусов тепла. Теплая погода в Москве продержится все выходные, что располагает для прогулок на свежем воздухе , сообщает синоптик. При этом даже повышенное атмосферное давление не испортит настроения от хорошей погоды в Москве, поскольку будет не рекордно высоким, добавила синоптик.

Прогноз погоды на выходные для Центрального округа России

Для жителей Центрального федерального округа России предстоящие выходные порадуют теплом, хотя в некоторых областях пройдут незначительные дожди.

Самая теплая погода в ЦФО ожидает жителей Белгородской, Воронежской, Липецкой областях, где воздух в дневные часы прогреется до плюс 18-20 градусов. По сообщению дежурного синоптика гидрометцентра по Воронежской области Галины Губинской, потепление вызвано приходом циклона с юго-запада, который принес теплый воздух с юга Европы, со Средиземноморья. "Бабье лето" продержится в области все выходные.

В остальных регионах воздух в дневные часы  в среднем будет прогреваться до 12-15 градусов.

Жителей Брянской, Липецкой и Смоленской областей ждет еще более теплая погода с дневными температурами до плюс 19 градусов. Однако впечатление могут испортить кратковременные дожди в данных областях.

Менее всего повезло жителям Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской . Их ожидает пасмурная дождливая погода, но с рекордными показателями столбиков термометров – до 13-16 градусов.

Прогноз погоды в Сибири на выходные

Застать остатки уходящего тепла на выходных успеют и жители Сибири. После этого в регион прейдет похолодание, сообщили в Гидрометцентре России.

По информации синоптиков, тепло в Сибирь пришло благодаря очень теплой воздушной массе, которая позволит воздуху прогреться до рекордных для этого времени года значений.

Так в столице Кузбасса Кемерово воздух прогреется  до +19,1 градусов, в Барнауле ожидается дневная температура до +18,3градусов. Порадует уходящее тепло и жителей Алтая – днем в Республике до 20 градусов тепла.

Однако, по прогнозам синоптиков, похолодание уже близко и рекордное тепло сменится дождем и мокрым снегом. Произойдет это из-за циклона, перемещающегося с юга Урала.

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