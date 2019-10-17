Прогноз погоды на 10 дней: такого не было 70 лет

В центральной части России в ближайшие дни установится необычайно теплая и солнечная погода. Климатическая норма будет превышена примерно на 6 градусов. В ряде регионов будут побиты температурные рекорды. Такая погода продержится до вторника следующей недели.

Погода немного испортится лишь в пятницу из-за прохождения циклона, но температура воздуха будет все равно превышать климатическую норму примерно на 4 градуса, в выходные рекордно теплая погода вернется.

По прогнозам синоптиков, небольшие осадки будут только в пятницу местами, а затем волна субтропического тепла подарит жителям центральных регионов настоящее бабье лето. В центральном Черноземье потеплеет почти до 20-градусной отметки с небольшим понижением температуры в воскресенье - до плюс 11−16 градусов.

Прогноз погоды в Москве

По прогнозу синоптиков, до вторника среднесуточная температура в Москве будет превышать норму на шесть-семь градусов, а значения дневной температуры будут близки к абсолютным максимумам. Так, днем в четверг была уже зафиксирована температура 17,8 градуса, которая не наблюдалась как минимум 70 лет. Однако после уточнения предварительных данных может оказаться, что температурный рекорд превзошел абсолютный максимум, который наблюдался еще в 1889 году.

Сейчас температура воздуха в Москве превышает климатическую норму на 4-5 градусов. Со вторника, 22 октября, в Москве ожидается небольшое похолодание на один день, а затем снова потеплеет до 27 октября. При этом в предстоящую пятницу, 18 октября, в Москве будет рекордно тепло — синоптики обещают 18 градусов.

Прогноз погоды в Краснодарском крае

Очень тепло и на юге европейской части России. Впрочем, такой погодой жителей южных регионов не удивить. В пятницу, 18 октября, небольшие осадки ожидаются лишь в горной части Сочи и Апшеронского района. Начиная с 19 октября, на всей территории Краснодарского края будет солнечно, температура воздуха составит 18-23 градуса. При этом усилится северо-восточный ветер до 7-12 метров в секунду, местами - до 14 м/с, в районе Новороссийска - до 22 м/с. С 24 октября в регионе будет облачно, 25 октября начнутся осадки и постепенное понижение температуры.

В других регионах России наблюдается более естественная для этого времени года погода.

Прогноз погоды на северо-западе России и в Санкт-Петербурге

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях дневные температуры от 4 до 9 градусов, что в пределах климатической нормы. Ночные температуры на выходных составят от минус 1 до плюс 4 градусов. Возможны осадки в виде дождя, в ночные часы в виде мокрого снега.

17 октября в Петербург пришли проливные дожди. Сегодня днём воздух прогревался до +4°C…+6°C. Скорость ветра достигал 7 метров в секунду. В пятницу дождь утихнет, но пасмурная погода сохранится. Температура поднимется до плюс 8 градусов. В выходные, 19 и 20 октября, в городе вновь ожидаются дожди и ветер. Станет теплее — до +13°C. Как утверждают синоптики, начало следующей недели обещает быть таким же дождливым и прохладным.

Прогноз погоды в Западной и на юге Восточной Сибири

в Алтайский край и Республику Алтай c холодными атмосферными фронтами придут осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. В предгорьях Алтайского края - сильный ветер до 27 метров в секунду.

Холодный фронт накроет южные также районы Красноярского края 17 и 18 октября. В горах Хакасии сильные осадки — дождь, мокрый снег. Ветер 15−20 метров в секунду. Еще недавно в этих районах Сибири было очень тепло. Например, 14 октября в Кемерово было плюс 20 градусов, а в Барнауле — до 22 градусов. В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье от 0 до плюс 5 градусов. При этом ночью уже слабые морозы - до минус 2 - минус 7 градусов.

На юге Восточной Сибири - в Красноярском крае - к выходным температура составит плюс 6−11 градусов днем и 0 - минус 5 градусов ночью. И в самом конце недели днем ожидается плюс 2−7 градусов, а ночью минус 2−7 градусов.

Среднесуточная температура будет около 0 градусов. Когда среднесуточная температура составляет 0 градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима. Сильный снег ожидается 17 октября на севере Якутии, на Нижней Лене. Сюда из Красноярского края придет циклон. В северной половине Якутии уже лежит снег, а на всем протяжении реки Лены, основной реки Якутии, наблюдается плавучий лед.