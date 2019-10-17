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Полезные свойства БАДов и вред

Москва, 17.10.2019
#PressRelease

Активные добавки не относятся к лекарствам, используются во время приема пищи либо входят в ее состав. Сегодня БАДы не делятся на определенные группы, различаются между собой условно:

  • животные. Не относятся к распространенному виду, из наиболее известных следует выделить барсучий жир;

  • травяные. Считаются самыми популярными, так как издавна люди прибегали к применению различных лечебных трав в целительных целях;

  • витамины. Обеспечивают организм полезными веществами, стабилизируют витаминный баланс;

  • минеральные элементы. Выполняют те же функции, что и витамины;

  • физиологические добавки. В состав входят молекулы, принимающие активное участие в обменном процессе организма.

Когда необходимо принимать БАДы

К сожалению, сегодня значительный вред здоровью наносят плохая экология, большое добавление химических веществ в сельскохозяйственной и животноводческой сферах, что в итоге способствует получению некачественной продукции.

Доказано, что в наше время овощи и фрукты, в отличие от прошлых лет, утратили свои полезные свойства, существенно снизив в своем составе нахождение железа, калия и кальция. Организму нужно получать ежедневно определенное количество микроэлементов и витаминов для функционирования организма на должном уровне. БАДы купить в интернет аптеке в Москве помогают не только поддерживать здоровье в прекрасном состоянии, также способствуют его восстановлению, защищают от заболеваний различной степени сложности.

Чем БАДы отличаются от лекарств

Среди преимуществ активных добавок следует выделить:

  • натуральный состав;

  • во время производства используются только современные новейшие технологии;

  • длительный правильный прием добавок не причиняет организму никакого вреда;

  • не имеет побочных эффектов в случае грамотного применения.

Если говорить о лекарствах, то они могут вызывать аллергию и негативные эффекты, содержать перечень противопоказаний, в их состав входят химические вещества.

Из перечисленного следует, что прямое назначение медикаментов — лечить существующие болезни и недомогания, а биологические добавки помогают восполнить организму питательные вещества.

Польза и вред

Бад недорого приносят большую пользу для здоровья человека. Они повышают иммунную систему, выводят из организма токсические вещества, восполняют необходимый уровень питательных веществ.

Если говорить о вреде, риск может состоять только в употреблении не качественной и несертифицированной продукции.

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