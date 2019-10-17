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Роспотребнадзор рассказал, какие орехи самые полезные

Москва, 17.10.2019
  • Роспотребнадзор рассказал, какие орехи самые полезные

Из открытых источников

Роспотребнадзор составил список полезных для здоровья орехов и посоветовал есть их один-два раза в неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Список возглавляют грецкие орехи, также среди самых полезных ведомство называет кешью, лесной орех, арахис, кедровые орешки и миндаль.

Данные плоды необходимо есть небольшими порциями, примерно  35 граммов, один-два раза в неделю, сообщает сайт ведомства. Не рекомендуется употреблять так называемые ореховые миксы, поскольку смеси «усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме». Орехи полезно употреблять с кашами, йогуртами,  мясными блюдами, говорится в сообщении.

Специалисты ведомства отмечают, что орехи помимо того, что являются высококалорийным продуктом, содержат в себе кладезь минералов таких, как калий, магний, кальций, фосфор, железо, селен, марганец. Также в орехах содержится много витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3.

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