Роспотребнадзор рассказал, какие орехи самые полезные

Роспотребнадзор составил список полезных для здоровья орехов и посоветовал есть их один-два раза в неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Список возглавляют грецкие орехи, также среди самых полезных ведомство называет кешью, лесной орех, арахис, кедровые орешки и миндаль.

Данные плоды необходимо есть небольшими порциями, примерно 35 граммов, один-два раза в неделю, сообщает сайт ведомства. Не рекомендуется употреблять так называемые ореховые миксы, поскольку смеси «усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме». Орехи полезно употреблять с кашами, йогуртами, мясными блюдами, говорится в сообщении.

Специалисты ведомства отмечают, что орехи помимо того, что являются высококалорийным продуктом, содержат в себе кладезь минералов таких, как калий, магний, кальций, фосфор, железо, селен, марганец. Также в орехах содержится много витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3.