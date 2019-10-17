Сбербанк предоставил клиентам новую возможность заработать

Сбербанк запустил краудлендинговую площадку под названием «СберКредо», которая временно будет работать в тестовом режиме и с ограниченной функциональностью, сообщает РИА «Новости».

В банке рассказали, что платформа будет работать «в тестовом режиме с ограниченной функциональностью», в этой связи сотрудники отказались от комментариев.

Зарегистрироваться на площадке к настоящему моменту есть возможность только у клиентов банка, для нужно всего лишь зайти в интернет-банк. Система позволит клиентам банка кредитовать других граждан или юрлиц. Предположительно на платформе Сбербанка будут кредитовать малый бизнес. Уточняется, что минимальный размер инвестиций составит 5 тыс. рублей, а доходность инвесторов от краудинвестинга будет выше средней доходности по вкладам. Проект новой инвестиционный платформы был представлен Сбербанком в начале лета.

Краудлендинг является связующей площадкой для участников проектов, физлиц, которым необходимы инвестиции, и юрлиц-заемщиков.