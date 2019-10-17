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США крепко держатся за свою квоту в МВФ

Москва, 17.10.2019
Потенциальная рецессия в мировой экономике и торговое противостояние ряда стран на первом плане в числе тем, которые поехали обсуждать Вашингтон на финансовый саммит G20 руководители Минфина и ЦБ. В тени этих вопросов находится еще один и весьма конфликтный — квоты стран-акционеров МВФ
#Саммит G20
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#Экономика
  • США крепко держатся за свою квоту в МВФ

Наша шерпа, представитель президента РФ "Группе двадцати" Светлана Лукаш уверенно смотрит на перспективы решения подлежащих решению вопросов

Михаил Терещенко/ТАСС

В Вашингтоне 17-18 октября пройдет заседание «финансовой двадцатки», на которое от России приехали первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Формат заседания: ежегодное совещание советов управляющих группы Всемирного банка и МВФ. По данным РИА Новости со ссылкой на шерпу России в G20 Светлану Лукаш, там будут обсуждаться торговый протекционизм и предотвращении возможной рецессии.

Участники должны обсудить 15-ый пересмотр квот стран-акционеров в МВФ, который уже признан безрезультатным, и перейти к 16-му пересмотру. Доля развивающихся стран в фонде растет, но довольно медленно и составляет 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

В рамках проведения заседания «финансовой двадцатки» одним из ключевых рисков для успешного пересмотра квот стран-акционеров может стать отсутствие сформированной позиции США по перераспределению квот в пользу развивающихся стран, полагает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, в течение последних двух лет США активно пересматривает объем своих обязательства в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН и НАТО, что может привести к блокировке при попытке принятия новой структуры квот 17 октября.

В данном ключе это может иметь негативное последствие для развивающихся страна и, как следствие, снижение промышленного производства в этих странах из-за угрозы экономического кризиса в 2020-2021 гг., полагает аналитик. Уже по данным отчета МВФ видно снижение показателей – в 2020 году падение роста мирового ВВП на 0,1% до 3,6%. Даже с учетом мягкой монетарной политики практически всех центральных банков, ситуация с прогнозами никак не улучшается, поскольку эти меры не доказывают свою эффективность на практике. Реальным драйвером роста ВВП могут стать фискальные стимулы крупнейших экономик мира и заключение торгового соглашения между США и Китаем, полагает он.

Перераспределение квот за счет сокращения доли развитых стран в пользу развивающихся выглядит крайне маловероятным в рамках и 15-го пересмотра, который предлагается завершить как безрезультатный, и предстоящего 16-го, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В последний раз доля развивающихся стран в капитале фонда повышалась почти 10 лет назад, когда им удалось получить дополнительные 6% квот, но и тогда это было достаточно сложное и компромиссное решение.

Как поясняет аналитик, большинство ключевых решений в МВФ принимается по принципу взвешенного количества голосов, то есть простым (не менее 50%) или квалифицированным (для некоторых стратегических вопросов более 70% или 85%) большинством. Чем больше у государства-участника квот, тем больше голосов, и тем весомее как его вклад в финансирование фонда, тем, соответственно, больший вес при принятии решений оно имеет.

Кроме того, участник, владеющий 15% и более голосов, может налагать вето на принятые большинством решения. И, так сложилось, что на сегодняшний день достаточным количеством квот-голосов владеет только США. Это позволяет Вашингтону блокировать неудобные для него решения, но вот принимать выгодные для решения геополитических задач самостоятельно он все равно не может - для этого ему необходимо хотя бы простое большинство голосов. Получает он его за счет своих союзников — стран с развитой экономикой, в основном Японии и стран ЕС.

 

Таким образом, заключает Алексей Антонов, с точки зрения США, для обеспечения их интересов в качестве одного из учредителей и крупнейших инвесторов фонда, достижение развивающимися странами (а среди них особо стоит выделить Китай и Россию) даже паритета в структуре капитала МВФ просто недопустимо. В Вашингтоне считают необходимым иметь более половины голосов для принятия нужных США решений, и размывания этой доли там не допустят.

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