Встреча Трампа с демократами закончилась скандалом

Встреча президента США Дональда Трампа с представителями демократов в Белом доме закончилась скандалом, пишет Spiegel.

На встрече, посвященной Сирии, Трамп выразил недовольство, что его политику в Сирии не поддерживают не только демократы, которых меньшинство, но и республиканцы.

Прервав речь спикера от демократов Нэнси Пелоси, Трамп оскорбил ее, назвав третьесортным политиком, рассказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он подчеркнул, что Пелоси держалась хладнокровно.

Шумер также, комментируя встречу, напомнил свой вопрос президенту о конкретном плане по сдерживанию террористов в Сирии, на что глава США ответил, что «турки и сирийцы проследят за захваченными боевиками».

«Это был не диалог, а мошенническая тирада, которая не фокусировалась на фактах», - сообщил Шумер журналистам. Он также рассказал, что в какой-то момент Трамп «потеряла самообладание» и участники стали «свидетелями краха президента».

Другие участники встречи рассказали, что Нэнси Пелоси в какой-то момент не выдержала гневного тона Трампа и спешно покинула Белый дом.