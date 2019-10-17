Вход/Регистрация Подписка

Встреча Трампа с демократами закончилась скандалом

Москва, 17.10.2019
  • Встреча Трампа с демократами закончилась скандалом

AP/TASS

Встреча президента США Дональда Трампа с представителями демократов в Белом доме закончилась скандалом, пишет Spiegel.

На встрече, посвященной Сирии, Трамп выразил недовольство, что его политику в Сирии не поддерживают не только демократы, которых меньшинство, но и республиканцы.

Прервав речь спикера от демократов Нэнси Пелоси, Трамп оскорбил ее, назвав третьесортным политиком, рассказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он подчеркнул, что Пелоси держалась хладнокровно.

Шумер также, комментируя встречу, напомнил свой вопрос президенту о конкретном плане по сдерживанию террористов в Сирии, на что глава США ответил, что «турки и сирийцы проследят за захваченными боевиками».

«Это был не диалог, а мошенническая тирада, которая не фокусировалась на фактах»,  - сообщил Шумер журналистам. Он также рассказал, что в какой-то момент  Трамп «потеряла самообладание» и участники  стали «свидетелями краха президента».

Другие участники встречи рассказали, что Нэнси Пелоси в какой-то момент не выдержала гневного тона Трампа и спешно покинула Белый дом. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Впервые в Италии состоится Международная Премия и Форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life Design Forum & Award»

    7-9 ноября в дизайн-отеле Hilton Lake Como состоится Международная Премия и Форум «Best for Life Design Forum & Award». На одной площадке для обмена мнениями соберутся авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Сланцевая революция в США подошла к концу
      Сланцевый бум в Америке заканчивается, теперь за дело возьмутся крупнейшие нефтяные компании
    2. Курс рубля отреагировал на новости из США
      Рынки, сырье и валюты EM растут на надеждах на благоприятный исход торговых переговоров между США и Китаем
    3. Капитал выехал с «парковки» в Россию
      С начала 2019 года прямые иностранные инвестиции выросли в пять раз
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама