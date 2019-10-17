Турция взяла в «заложники» полсотни американских ядерных бомб

Операция «Источник мира», начатая турецкими войсками 9 октября на северо-востоке Сирии с целью вытеснения из приграничной полосы в несколько десятков километров шириной отрядов курдов, составляющих костяк «Сирийских демократических сил» (SDF), которые сыграли немалую роль в разгроме запрещенного в России «Исламского государства», еще больше осложнила и без того сильно оставлявшие желать лучшего несколько последних лет отношения между Вашингтоном и Анкарой. Несмотря на ввод американских и европейских санкций против Турции и угрозы Дональда Трампа уничтожить турецкую экономику президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается останавливать наступление турецкой армии и союзных Анкаре группировок сирийской оппозиции.

«Дерзкое», по мнению многих американских политиков, поведение президента Эрдогана, который, к слову, уже успешно противостоял Соединенным Штатам в громкой истории с российскими ракетами С-400, объясняется тем, что у Анкары есть несколько «козырей» в очередном противостоянии с Вашингтоном. Одним из них являются приблизительно полсотни американских ядерных бомб, которые находятся на турецкой авиабазе «Инджирлик», расположенной на юго-востоке Турции. Эту базу несколько лет фактически арендует Пентагон. Кроме военных самолетов, используемых американцами для нанесения ракетно-бомбовых ударов по противникам в регионе, на базе «Инджирлик», как подтвердил сам Трамп 16 октября на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой, находится и до 50 тактических ядерных боезарядов (бомб).

В свете нынешнего состояния американо-турецких отношений вполне объяснимо стремление США вывезти ядерное оружие в более надежное место. Как сообщает New York Times (NYT), в минувшие выходные в Вашингтоне прошло совещание представителей Госдепа и Министерства энергетики, в ведении которого находится ядерный арсенал США. Совещание было посвящено поискам путей вывоза ядерных бомб из Инджирлика. Как сообщил NYT один из сотрудников Белого дома, эти бомбы сейчас фактически стали «заложником Эрдогана».

В Вашингтоне существует опасение, подчеркнул анонимный сотрудник президентской администрации, что вывоз ядерных бомб будет означать фактический разрыв отношений между США и Турцией. С другой стороны, в американской столице боятся, что если оставить ядерное оружие на базе «Инджирлик», то там они будут подвергаться опасности.

«Главная проблема состоит в том,- заявил президент Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме,- смогут ли США сохранить доступ к этому оружию и гарантировать его безопасность».

Кстати, впервые о вывозе ядерного оружия из Инджирлика в Вашингтоне заговорили не летом этого года и не после обстрела турецкой артиллерией американского штаба в прошлую пятницу, а еще в июле 2016 года, когда группа турецких военных попыталась свергнуть Эрдогана и при этом захватила ряд стратегических объектов.

О том, что опасения американского президента и официальных лиц имеют под собой основания, свидетельствует, например, и сентябрьское заявление президента Эрдогана на экономическом форуме в Сивасе. Он назвал «неприемлемой» ситуацию, при которой по Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанному Анкарой в 1980 г., Турции нельзя иметь собственное ядерное оружие.

«У отдельных стран имеются ракеты с ядерными боеголовками,- сказал турецкий лидер.- Причем, не одна и не две. Нам же они говорят, что мы не можем их иметь. Я не могу это принять».