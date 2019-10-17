В России могут вырасти тарифы ЖКХ для населения из-за нового налога

Как пишет газета «Известия», из-за нового законопроекта об углеродном сборе в России могут вырасти тарифы ЖКХ для населения. Уточняется, что новый документ пока не поддержал Совет Федерации, а только дал рекомендации по его доработке.

В случае принятия документа на плечи предприятий лягут новые выплаты за превышение квоты на выброс парниковых газов, что автоматически скажется на кошельке россиян в виде новых тарифов ЖКХ. Также издание предполагает, что новый налог ускорит темпы инфляции и негативно отразится в целом на динамике роста экономики.

СФ дал рекомендации в этой связи правительству установить ставки сбора и параметры расчета целевых показателей, которые на сегодня отсутствуют в документе. Отмечается, что Россия должна снизить выброс парниковых газов на 25–30% к 2030 году, отталкиваясь от уровня 1990 года.