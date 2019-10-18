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Дроны сбили IPO Saudi Aramco

Москва, 18.10.2019
Нефтяной мегагигант саудовской монархии отложил первичное размещение акций из-за сентябрьской атаки дронов на свои объекты.
#Нефть
#Происшествия
#Экономика
  • Дроны сбили IPO Saudi Aramco

Ремонт поврежденного объекта на нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco на месторождении Абкаик. В ночь на 14 сентября на этот завод было совершено нападение с использованием беспилотников

Станислав Красильников/ТАСС

Участники рынка ожидали, что Saudi Aramco объявит о первичном арзмещении акций 20 октября 2019 года, однако размещение, видимо, будет отложено. Как пишет 18 октября Fiancial Times, в планы государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии вмешались сентябрьские атаки на ее инфраструктуру.

Инвесторы не понимают, насколько силен ущерб По информации одного из источников FT, данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба. При этом срок, на который отложено IPO, разнится: по некоторым данным, его проведут уже через несколько недель, по другим – еще через несколько месяцев.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись небывалым до того ударам с воздуха 14 сентября. У Saudi Aramco более чем вдвое сократилась добыча нефти. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" (против хуситов в Йемене воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией). Они заявили, что атаку провели их беспилотниками. Но США и арабы обвинили в ней Иран, который эти обвинения отвергает. В начале предыдущей недели иранский танкер вблизи аравийского берега был поражен двумя ракетами и потерял часть перевозимой нефти. Это не добавило спокойствия обстановке в Заливе.

Эр-Рияд в последние недели активизировал усилия, чтобы поддержать более высокую оценку компании. Были объявлены ежегодные дивиденды в размере 75 млрд долларов и сокращены долгосрочные инвестиционные проекты, обращает внимание директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Но несмотря на энтузиазм розничных инвесторов, неочевидна возможность обеспечения заявленной оценки компании в 2 трлн долларов на фоне неуверенности со стороны потенциальных иностранных институциональных инвесторов. У них существуют сомнения по поводу возможного вмешательства государства в корпоративную стратегию и управление компанией, наряду с опасениями по поводу способности королевства защищать энергетические активы.

Вообще же на фондовом рынке бытует стереотип, что Saudi Aramco — это потенциально очень перспективная и дорогая нефтяная компания, IPO которой все ждут-не дождутся, нефть которой высочайшего качества и качество менеджмента — тоже. На самом деле, говорит управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский, Saudi Aramco, скорее всего, плохо управляется, потому что клановость в Саудовской Аравии приводит на ключевые посты родственников, зачастую без какой-либо специальной квалификации.

Атака дронами — это не настолько передовой подход в военном деле, чтобы не иметь возможности к нему подготовиться, поэтому к службе безопасности компании тоже есть большие вопросы, указывает аналитик. Монопольное положение на рынке добычи нефти в стране — это тоже фактор, который не способствует эффективному управлению. По мнению Жарского, атака отложила IPO как минимум на полгода, потому что восстановиться после падения добычи на 50% быстро невозможно.

К слову о добыче, говорит он, Saudi Aramco не публикует данные о своих запасах, а значит, не дает потенциальным инвесторам возможность посчитать дисконтированный денежный поток. Эта информационная закрытость вряд ли скрывает под собой драгоценную компанию. Зачем покупать акции нефтяной компании, не раскрывающей свои запасы, не способной защитить себя от террористических атак, если в мире есть десятки публичных, открытых нефтяных компаний, у которых нет таких проблем?

Если IPO состоится, то наиболее вероятно, что Saudi Aramco оценят не менее чем в 1 трлн долларов, но затем котировки могут начать падать, чтобы опуститься на 15-20% от уровня капитализации компаний аналогов — это плата за риск и прошлую непубличность, полагает Илья Жарский.

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