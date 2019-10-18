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Украина нашла альтернативу российскому газу

Москва, 18.10.2019
  • Украина нашла альтернативу российскому газу

Украина нашла альтернативу российскому газу

Укртрансгаз начал модернизацию газоизмерительной станции Гребеники на границе с Молдовой в Одесской области, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу компании.

На объекте планируют вмонтировать новую газовую обвязку для измерения газа в реверсном режиме без изменений в газоизмерительном оборудовании. Работы на объекте планируют завершить до 1 ноября.

"Модификация объекта позволит подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности, в случае прекращения транзита газа из РФ - диверсифицировать потоки импорта газа в Украину", - пояснили в Укртрансгазе.

Указанные работы проводятся в соответствии с инициативой CESEC (встреча операторов ГТС Центральной и Южной Европы), которая предполагает транспортировку газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, заявил,что стоимость газа для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, сообщает РБК.

По его словам, поставки российского газа будут «значительно дешевле», чем реверсные из Западной Европы.

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — рассказал он.

Миллер отметил, что властям Украины необходимо дать «ясный ответ», будут ли они покупать российский газ. Исходя из объема желаемых поставок, Москва сможет понять, какие газотранспортные мощности должны быть зарезервированы на входе на Украину.

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