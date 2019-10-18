Китай: самый медленный рост за тридцать лет

О таком росте экономики, какой сейчас в Поднебесной, развитые страны не смеют мечтать даже в самых смелых снах. Однако для Пекина 6-процентного роста ВВП, показанного в третьем квартале по данным Национального бюро статистики КНР (NSB), недостаточно.

Так медленно, как в третьем квартале – 6% по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года, китайская экономика не росла уже примерно 30 лет. Новое замедление темпов роста второй экономики планеты, отмечают все без исключения эксперты, является ударом не только по Пекину и китайскому руководству, но и по всей глобальной экономике, рост которой теперь еще больше замедлится.

Экономисты, конечно, прогнозировали замедление в третьем квартале, но его размеры все же оказались выше прогнозируемых. Причины замедления хорошо известны. Это и торговая война с США, и замедление производства, и осторожность инвесторов.

NSB утверждает, что в целом, однако, китайская экономика в первые три квартала 2019 года продолжала развиваться стабильно несмотря на то, что темпы ее развития сейчас на уровне конца восьмидесятых годов прошлого века. Все дело в том, что объем самой экономики за тридцать лет стал намного больше. Китайская экономика уже давно является второй на планете, а в ряде секторов, причем их количество постоянно увеличивается, она даже обгоняет американскую. Такая огромная экономика просто уже не может развиваться двузначными темпами.

МВФ на этой неделе опубликовал прогноз по развитию глобальной экономики. Экономисты МВФ считают, что в этом году она вырастет на 3%. Это самые низкие темпы роста, но не за три десятилетия, как в случае с КНР, а после финансового кризиса десятилетней давности. Для сравнения: в 2017 г. рост составил 3,8%, а по сравнению с прогнозом полугодичной давности сейчас цифра снизилась на 0,3%. Главная причина, считают в МВФ, торговая война между США и КНР, которая негативно воздействует на уверенность и настроения инвесторов.

Торговая война с США возглавляет список тревог и для китайского руководства во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином. По сравнению с началом года негативное, естественно, влияние торговой войны ощущается сейчас сильнее. Так, китайский экспорт в третьем квартале снизился на 3,2% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Сильно пострадали от торговой войны и производители, которые питают ориентированную на экспорт китайскую экономику. В сентябре цены производителей упали на 1,2%. Это самое большое снижение после июля 2017 года.

Возможно, в четвертом квартале ситуация немного улучшится, потому что на прошлой неделе США и КНР заключили промежуточное соглашение на торговых переговорах в Вашингтоне. Однако несмотря на соглашение многие экономисты считают, что проблемы второй экономики сохранятся и в следующем году. Усиливаются вызовы внутри Китая. Свирепствует, например, африканский свиной грипп, который спровоцировал в сентябре скачок цен на свинину, один из основных продуктов в Поднебесной, по которому она занимает первое место в мире, почти на 70% по сравнению с прошлым годом! Это вызвало общий рост потребительских цен на 3%.

Последние пять лет, когда началось замедление темпов роста экономики, в Китае кипят споры, сможет ли политическая система выдержать давление, вызванное этим замедлением. Последствий замедления развития экономики много. Это и рост безработицы, и трудности в банковском секторе, и ухудшение настроений населения в промышленно развитых районах.

Регуляторы попытались стимулировать рост экономики снижением налогов в начале года, но многие экономисты считают, что эта мера будет малоэффективна в краткосрочной перспективе. Центральное правительство заставляет власти на местах увеличить выпуск облигаций для финансирования проектов в провинциях. Центробанк скорее всего продолжит ослаблять монетарную политику. Но несмотря на все усилия пока рост объемов кредитования остается ниже уровня, который, по мнению большинства экономистов, может поддержать экономику в эти сложные времена.