Курс доллара: рубль отправят на резкий разворот

Курс доллара в четверг вырос на 3 копейки - до 64,11 руб., евроукрепился на 33 копейки - до 71,30 руб. При этом курс доллара опускался ниже важной отметки 64,00 руб. Однако развить успех рублю не удалось. Внешние факторы оказали негативное влияние на курс российской валюты.

Ситуация с Brexit снова оказалось неопределенной, что не позволяет расти рисковым настроением. Но более важное значение для динамики курса рубля будет иметь опубликованная сегодня утром статистика по ВВП Китая.

В пятницу ход валютных торгов на развивающихся рынках определит публикация утренней статистики по ВВП Китая, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Темпы роста ВВП Китая в третьем квартале опустились до исторически низкого значения в 6.0%, побив антирекорд первого квартала 2009 года в 6.4%. Объем экспорта и импорта сократился, что является явным следствием продолжающейся торговой войны.

Это однозначный негатив для рубля. На этом фоне курс доллара сегодня будет расти и, возможно, протестирует отметку 64,5 руб. Резкое снижение российской валюты будет сдерживаться подготовкой экспортеров к налоговым выплатам.