МИД Украины высказался о законе об амнистии

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что закон об амнистии участников боевых действий на Донбассе вступит в силу после передачи территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева. «Согласно закону о применении амнистии, в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений по уголовным делам, или в отношении которых рассматривается в суде, может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть восстановление суверенитета Украины» - заявил Бондар.

В соответствии с Минскими соглашениями амнистия проводится до проведения местных выборов на Донбассе, передачи Киеву контроля над границей и разоружения местных ополченцев.