Запасы нефти США выросли на рекордную с апреля велечину

За прошедшую неделю, начиная с 11 октября, в США выросли на рекордную величину коммерческие запасы нефти на 9.3 млн баррелей. Американский институт нефти прогнозировал еще больший рост до 10.5 млн баррелей.

Специалисты отмечают, что запасы нефти в США растут уже пятую неделю подряд и объясняют этот факт увеличением спроса на рискованные активы. Оптимизм вызван подвижками вокруг процесса выхода Британии из ЕС, а также некоторыми подвижками в отношениях между США и Китаем.

Также краткосрочную поддержку рынку нефти оказывают военные действия на Ближнем Востоке и стремительный рост стоимости аренды танкеров. Основным риском для стоимости нефти в долгосрочной перспективе является падения спроса, уверены эксперты.