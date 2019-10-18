Особенности получения ВНЖ в Португалии

— Это для чего кнопка? — спросил Незнайка. — Для вызова такси, — объяснил Кубик. — Через минуту машина приедет. Действительно, не прошло и минуты, как в конце улицы показался автомобиль. Быстро приблизившись, автомобиль остановился у тротуара, и дверцы его открылись. — Где же водитель? — с недоумением спросил Незнайка, заметив, что водителя за рулем не было. — А водителя и не нужно, — ответил Кубик. — Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя здесь, как видите, расположены кнопки с названиями улиц и остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, и машина сама везет вас куда надо. Н. Носов. «Незнайка в Солнечном городе» (1958)