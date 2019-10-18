Особенности получения ВНЖ в Португалии

Получение ВНЖ в Португалии 2019 обеспечивает следующие преимущества:
- Безвизовые поездки по Шенгенской зоне с возможностью проживания на протяжении девяноста дней каждые шесть месяцев в любом государстве, входящему в эту зону.
- Возможность подачи заявки на получение гражданства Португалии спустя всего пять лет.
- Отдых на популярных европейских курортах в течение круглого года.
- Обучение детей в самых престижных европейских университетах без получения студенческих виз.
Существует целый ряд способов получения ВНЖ в этой стране:
- За инвестирование в недвижимое имущество. Данный способ является самым распространенным среди инвесторов, которые хотят быстро и без лишних усилий получить ВНЖ в Европе. Для этого надо либо приобрести на первичном или вторичном рынке недвижимое имущество в Португалии стоимостью не менее пятисот тысяч евро, либо . инвестировать не менее трехсот пятидесяти тысяч евро в недвижимое имущество, находящееся в культурно значимых районах Португалии и построенное больше тридцати лет назад, с его последующей реставрацией.
- За открытие бизнеса. При использовании данного способа инвестору необходимо создать фирму, в которой будет работать не менее десяти португальцев.
- За приобретение готового бизнеса. При использовании данного способа инвестору необходимо приобрести долю в одной из португальских фирм на сумму не менее одного миллиона евро.
- За приобретение паев в португальских инвестиционных фондах. При использовании этого способа необходимо купить паев в инвестиционных фондах не менее чем на пятьсот тысяч евро. Срок погашения паев на момент приобретения должен составлять как минимум пять лет. Причем свыше 60% капиталовложений тех фондов, паи в которых приобретает инвестор, должно быть сделано в коммерческие фирмы, зарегистрированные в Португалии.
- За инвестирование в науку. В последнее время Португалия стала одним из лидеров Евросоюза по числу стартапов в технической области. Для оформления ВНЖ в Португалии необходимо вложить не менее трехсот пятидесяти тысяч евро в научно-исследовательский проект, утвержденный португальским правительством.
- За восстановление культурного наследия. Для использовании данного способа нужно вложить не менее двухсот пятидесяти тысяч евро в национальные проекты, направленные на восстановление и сохранение португальского культурного наследия. Хотя данная сумма значительно меньше, чем в других вариантах, она инвестируется безвозвратно, то есть вернуть инвестированные деньги не получится.