Россияне внезапно разбогатели

Жить стало если не лучше, то как-то веселее

Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) снова опубликовало крайне оптимистичные цифры ситуации в экономике страны – теперь о располагаемых доходах, которые уже вызвали недовольство президента слабой динамикой. И не успел глава государства выразить обеспокоенность ситуацией в этой сфере, как его тут же успокоило статистическое ведомство. Рост доходов россиян в третьем квартале составил целых 3% в годовом сопоставлении.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — заявил глава государства в конце августа на совещании по экономическим вопросам. «Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — указал президент.

И Росстат поспешил выполнить наказ президента, сообщив в третьем квартале 2019 года об увеличении показателя на 3% в годовом сопоставлении , тогда как денежные доходы в этот период выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тыс. рублей. Росстат объяснил данные цифры опережающим ростом зарплаты, притом что увеличение социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и другие обязательства государства, превысило уровень инфляции и составило 6,3%

Пока сложно сказать, чем вызван столь резкий рост доходов россиян именно в третьем квартале, комментирует статистику начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Индексация пенсий и соцвыплат произошла 1 октября, то есть уже в четвёртом квартале, при этом пенсионные доходы россиян в целом все равно снизились на 1,5-2% из-за пенсионной реформы. Кроме того, в третьем квартале произошла индексация коммунальных услуг примерно на 4%, а также ряда других обязательных платежей.

Возможно, говорит аналитик, рост доходов вызван снижением процентных выплат населения по кредитам (процентные ставки в этом году сильно снизились), но этого все равно недостаточно, чтобы поднять темпы роста доходов до 3%, особенно учитывая падение на 1,3% в первом полугодии. Также весьма контрастно на этом фоне смотрится статистика по розничной торговле: в сентябре оборот в секторе вырос лишь на 0,7% против 0,8% роста в августе и 1,1% в июле. «Пока что у меня тут больше вопросов, чем ответов. Думаю, стоит дождаться официальных комментариев самого Росстата по этому поводу и выкладки структуры доходов», — указывает Нарек Авакян.

Невероятно, но…

Росстат удивил невероятным позитивом, отмечает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. За третий квартал резко, на 3% в годовом выражении выросли реальные располагаемые доходы населения. Это денежные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей (например, процентов по кредитам), скорректированные на изменение цен. Это, пожалуй, самый болезненный показатель. С одной стороны – он важнейший именно для людей, конечный результат работы экономики. С другой стороны – наиболее неблагополучный, поскольку реальные доходы не растут с 2014 года, хотя , например, ВВП показывает небольшое повышение в последние годы.

Такое сочетание важности показателя и его падения вызывает сильное беспокойство в обществе и у экономических властей. Тем не менее, мало что предвещало феноменальный прорыв роста доходов в третьем квартале, рассказывает аналитик. Ведь ещё по итогам первого полугодия они снижались на 2,5%, во втором квартале – на 0,1%. Совсем недавно даже Минэкономразвития , которое обычно оптимистично, уменьшило прогноз повышения реальных доходов населения с 1% до 0,1% в 2019 г. Может быть, именно это стало определяющей причиной статистического феномена. Ведь по итогам трёх кварталов показатель не только преодолел падение полугодия на 2,5%, но и вышел в плюс на 0,2% — с «запасом» к прогнозу Минэко, которому подчиняется Росстат.

Росстат называет факторами такого роста реальных доходов увеличение зарплат, уменьшение инфляции, снижение ставок процентов по кредитам, а также низкую базу показателя в третьем квартале 2018 года, с которым и сравниваются последние данные. Однако реальные зарплаты росли примерно одинаково во втором и третьем кварталах 2019 года, обращает внимание Марк Гойхман. Снижение ставок по кредитам компенсируется продолжением роста сумм кредитования ,то есть от этого расходы мало уменьшаются. Кроме того, параллельно снижаются и проценты по вкладам, которые тоже входят в доходы людей. Наконец, нет сопровождающих подтверждений столь резкого роста доходов. ВВП как источник поступлений увеличился за полгода лишь на 0,7%.

Оборот розничной торговли в третьем квартале вырос на 0,8%, что даже не выше, а ниже темпа 1,6% во втором квартале. Платные услуги населению в сентябре 2019 г. поднялись в объёме лишь на 0,6% к августу 2019 г. и на 1,2% к сентябрю 2018 г., а за 9 месяцев 2019 г даже сократились на 0,7% в годовом исчислении. Такое вряд ли возможно, если за квартал реальные доходы населения выросли на 3%. Таким образом, заключает Марк Гойхман, нет причин говорить о тенденции радикального перелома в снижении реальных доходов. Но по итогам 2019 года года цифра Росстата в 0,1% их роста, запланированного Минэкономразвития, вполне «достижима», в том смысле, что она свое место в отчетности она занять сможет.