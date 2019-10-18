С 3 октября на платформе Норма доступно моментальное предварительное одобрение кредита для ООО и ИП

С 3 октября юридическим лицам доступно моментальное предварительное одобрение кредита в режиме онлайн.

Кредит для ООО и ИП предоставляется под залог жилой и коммерческой недвижимости, расположенной на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Все просто, вы заполняете заявку на платформе, с информацией о ИНН компании и предмете залога и получаете, на электронный адрес, указанный Вами в заявке, письмо с предварительным решением о возможном объеме финансирования и применяемой %-ой ставке, а также смс-уведомление о направлении в Ваш адрес письма от Банка.

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