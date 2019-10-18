Сбербанк начнет предугадывать увольнения при помощи искусственного интеллекта

Сбербанк в целях минимизации текучки кадров, вводит специальную систему автоматизированной оценки намерения уволиться того или иного соискателя, пишет РБК. Сбербанк ожидает, что новый способ поможет сэкономить на смене кадрового состава преимущественно среди консультантов отделений.

Метод сводится к присвоению каждому соискателю скоринг-балла, с помощью которого вычисляется, как долго намерен проработать тот или иной кандидат на новом месте. После проверки каждому потенциальному сотруднику присваивается определенный балл надежности.

Как рассказал топ-менеджер Сбербанка Андрей Черток, в Сбербанке надеются, что новый метод позволит кадровым службам банка корректнее принимать решения по найму.

Черток также рассказал в ходе конференции Scoring Day, что проект раньше уже применялся для просчета увольнения работников, чья работа связана с длительным пребыванием «на ногах», таких как официант или парикмахер.

Проект в отношении банковских служащих запущен пока в тестовом режиме. Уточняется, что окончательное решение о полномасштабном внедрении модели пока не принято.