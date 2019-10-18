Селфи-зеркало: зачем оно нужно и как работает?

Селфи-зеркало – прекрасный способ сопровождения мероприятий любого формата. В настоящее время при проведении разнообразных мероприятий возникают сложности с созданием непринужденной обстановки, позволяющей участникам расслабиться и отвлечься от каждодневных забот. Интерактивное оборудование для проведения деловых встреч и всевозможных мероприятий поможет осуществить самые смелые идеи.

В число мероприятий, на которых можно взять в аренду селфи-зеркало, входят свадьбы, корпоративные праздники, юбилеи, выпускные вечера и прочие торжественные события. Фотоснимки, сделанные при помощи зеркальной фотокамеры Canon в полный рост, можно подписывать и украшать непосредственно на оборудовании и немедленно отправлять на принтер и/или на свою электронную почту. Спустя пятнадцать секунд фотоснимок будет в распоряжении пользователя. Все сделанные фотографии сохраняются в компьютере, и их можно в дальнейшем в любое время получить в электронном виде. Данное оборудование также может использоваться в рекламных целях, поскольку при заказе селфи-зеркала для покупателя изготавливаются шаблоны рамок для фотоснимков, на которые он может нанести свои логотипы, контактную информацию и др.

Порядок работы данного оборудования следующий: