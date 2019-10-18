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Селфи-зеркало: зачем оно нужно и как работает?

Москва, 18.10.2019
Селфи-зеркало представляет собой современное интерактивное оборудование для праздника, с помощью которого можно не только сделать фотоснимок в полный рост для одного или нескольких человек, но тут же, непосредственно в зеркале, добавить на фотоснимок надпись или изображение.
#PressRelease

Селфи-зеркало – прекрасный способ сопровождения мероприятий любого формата. В настоящее время при проведении разнообразных мероприятий возникают сложности с созданием непринужденной обстановки, позволяющей участникам расслабиться и отвлечься от каждодневных забот. Интерактивное оборудование для проведения деловых встреч и всевозможных мероприятий поможет осуществить самые смелые идеи.

В число мероприятий, на которых можно взять в аренду селфи-зеркало, входят свадьбы, корпоративные праздники, юбилеи, выпускные вечера и прочие торжественные события. Фотоснимки, сделанные при помощи зеркальной фотокамеры Canon в полный рост, можно подписывать и украшать непосредственно на оборудовании и немедленно отправлять на принтер и/или на свою электронную почту. Спустя пятнадцать секунд фотоснимок будет в распоряжении пользователя. Все сделанные фотографии сохраняются в компьютере, и их можно в дальнейшем в любое время получить в электронном виде. Данное оборудование также может использоваться в рекламных целях, поскольку при заказе селфи-зеркала для покупателя изготавливаются шаблоны рамок для фотоснимков, на которые он может нанести свои логотипы, контактную информацию и др.

Порядок работы данного оборудования следующий:

  • В режиме ожидания на дисплее показывается завлекающий видеоролик «сделай селфи».
  • После прикосновения к дисплею пользователю предлагается выбрать рамку для фотоснимка.
  • Начинается обратный отсчет перед фотосъемкой и сделанный фотоснимок показывается на дисплее. Если пользователю не нравится его качество, то он может сделать его заново. Затем пользователь указывает число фотоснимков для распечатывания на принтере.
  • Следующий этап – редактирование. В рамках этого этапа пользователь имеет возможность подставить смайлики, нарисовать любое изображение и нанести надпись любого размера и расцветки в любом месте фотоснимка. Все эти действия производятся путем прикосновений к селфи-зеркалу.
  • На завершающем этапе готовый фотоснимок передается в распоряжение пользователя. На дисплее показываются кнопки «Распечатать» и «Отправить на e-mail». При нажатии на первую из них фотоснимок печатается спустя пятнадцать секунд на встроенном принтере. При нажатии на вторую кнопку пользователю нужно указать адрес своей электронной почты.
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