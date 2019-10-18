Тонкости и нюансы создания сайта под ключ

Есть и такие компании как https://softmg.ru, которые создают вебсайты под ключ.

Как известно, вебсайт под ключ представляет собой завершенный интернет-проект, для управления которым пользователю не требуются специальные знания. Иначе говоря, он представляет собой готовый онлайн-ресурс с полным перечнем функций, требуемых для удобного и легкого управления интернет-проектом. Основой такого онлайн-ресурса могут служить традиционные сетевые технологии либо система управления вебсайтом.

При стандартном способе использования технологий вебсайт имеет стильный оригинальный дизайн, обладает всеми функциями и отлично приспособлен для поисковой оптимизации и продвижения во всемирной паутине. Однако для управления таким онлайн-ресурсом пользователю необходимо владеть специальными знаниями в данной области.

Многим хорошо известно, что представляет собой создание вебсайтов под ключ. Тем, кто не входит в эту категорию и только начинает работать с онлайн-ресурсами, следует знать, что данная услуга предусматривает создание вебсайта от начала и до конца. Если говорить более конкретно, то разработчик готовит структуру интернет-проекта, производит разметку программных и информационных блоков, разрабатывает дизайн, пишет программный код, интегрирует систему управления, затем наполняет вебсайт текстовым содержанием и выполняет первичную оптимизацию. В самом конце вебсайт размещается на хостинге и тестируется.

В целом заказ вебсайта под ключ представляет собой самый простой и быстрый способ стать владельцем онлайн-ресурса. В первую очередь в этой услуге заинтересованы пользователи, совсем недавно решившие заняться бизнесом в глобальной сети и не имеющие умений, времени и навыков для самостоятельного создания и продвижения онлайн-ресурса. Чтобы изучить все тонкости управления данным процессом, понадобится немало времени и сил. Поэтому создание вебсайта под ключ представляет для них оптимальный вариант.

При этом чрезвычайно важную роль играет грамотная постановка задачи. Кроме того, для достижения взаимопонимания заказчику необходимо поддерживать постоянное общение с исполнителем. Причем от заказчика не требуется хорошо разбираться во всех вопросах, связанных с программированием и версткой. Ему нужно лишь предоставить исполнителю детальное описание своих пожеланий к функционалу и дизайну интернет-проекта.