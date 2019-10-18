Турция возобновила военные действия в Сирии

18 октября Турция возобновила военные действия в районе города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на существующую договоренность с США о временном прекращении огня, сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на курдские источники.

Накануне о возобновлении стрельбы в регионе сообщало агентство Reuters. Также СМИ передало информацию о незначительных столкновениях. Власти Турции пока отказались от комментариев.

Напомним, 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, направленной против партии Курдистана, запрещенной Анкарой. Позже из-за того, что Вашингтон угрожал Турции санкциями, официальная Анкара приостановила операцию.