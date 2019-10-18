Анкара приостановила операцию в Сирии

Турция согласилась остановить продвижение своих войск на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским отрядам отступить. О соглашении заявил вице-президент США Майк Пенс, который накануне вместе с главой Госдепа Майком Помпео и помощником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном прилетел в Анкару на переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча, завершившаяся подписанием соглашения, кстати, вообще могла не состояться, потому что раздраженный оскорбительным письмом Дональда Трампа президент Турции отказался встречаться с гостями из Америки.

Перемирие между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» (SDF), состоящими в основном из курдов и контролирующими северо-восток Сирии, продлится пять дней. Анкара согласилась прекратить наступление в обмен на вывод курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из зоны безопасности шириной примерно 30 километров, которая тянется вдоль турецко-сирийской границы. Курды также должны срыть все укрепления и сдать тяжелое вооружение. Кроме этого, президент Трамп отменил санкции, введенные в понедельник.

После того, как прошел первый восторг после объявления Майком Пенсом о соглашении, начали появляться сомнения в его выполнимости. Конечно, в первую очередь речь идет о курдах, потому что не ясно, намерены ли его выполнять все бойцы YPG. Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри признал, что курды будут покидать свои позиции с неохотой.

Командующий YPG Мазлум Кобани, правда, заверил, что SDF выполнят турецко-американское соглашение, но подчеркнул, что речь идет о районе между приграничными городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд.

«Другие районы мы не обсуждали»,- объяснил он свои слова.

Сомнения в возможности выполнения соглашения возникли еще и потому что, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бои в Рас-Аль-Айне несмотря на объявление о перемирии продолжались.

Тем не менее, Дональд Трамп по своему обыкновению уже объявил об очередной победе. Он, кстати, не удержался и сообщил о соглашении в твите раньше Пенса.

«Будут спасены миллионы жизней!»- написал президент США в Twitter.

Немного позднее Трамп написал, что соглашение выгодно для всех и что он им гордится. Майк Пенс похвалил шефа, заявив, что он хотел прекратить огонь и остановить насилие.

Дональд Трамп, фактически оскорбивший в написанном несколькими днями ранее письме Эрдогана, вновь изменил свое мнение на противоположное и назвал его «потрясающим лидером», который поступил правильно.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглы подчеркнул в беседе с журналистами, что наступление приостановлено только на пять дней. Оно будет окончательно прекращено лишь после полного ухода курдов из зоны безопасности.

«Мы приостановили, а не остановили операцию,- сказал он.- Мы полностью остановим операцию только после полного ухода курдских сил из региона».

Что касается курдов, то один из их лидеров – Альдар Кселиль заявил агентству Al Arabiya, что он приветствует прекращение огня, но добавил, что в случае его нарушения турецкой стороной SDF будет защищаться.

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри признал, что курды будут покидать свои позиции с неохотой.