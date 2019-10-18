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Украшения в этническом стиле: как носить и с чем сочетать

Москва, 18.10.2019
Этнические украшения имеют черты одежды, которую носят представители определенной народности.
#PressRelease

Однако они представляют собой модную имитацию, весьма далекую от оригинала. Если вы решили купить этнические украшения, то должны занть, что специалисты выделяют семь главных стилей этих изделий.

  • Славянский стиль. Для него характерны серьги с подвесками, деревянные браслеты, перстни с изображениями растений и животных.
  • Египетский стиль. Для него характерны браслеты-змейки, перстни с камнями, ожерелья из металлических пластинок, диадемы с иероглифами, а также с выгравированными изображениями пирамид, зверобогов, фараонов, скарабеев.
  • Индейский стиль. Он отличается наличием индейских символов, перьев, большим числом браслетов (включая кожаные) и бус.
  • Греческий стиль. Для него типичны браслеты, кулоны, повязки для волос, диадемы, серьги со звеньевой структурой и декоративными элементами в духе античности.
  • Японский стиль. Он выделяется выразительными восточными мотивами. Типичное украшение в японском стиле – широкий деревянный браслет белого цвета с красными или черными цветами сакуры. В некоторых случаях такая почти однотонная гамма дополняется розовым, зеленым или оранжевым узором и рисунками растений или птиц.
  • Индийский стиль. Обычно украшения в этом стиле имеют крупные размеры. Для него характерны бусы со многими рядами, перстни, удлиненные серьги, пирсинг в носу. Для изготовления таких украшений используются металлы, драгоценные камни, бисер. В узорах преобладают цветочные мотивы.
  • Африканский стиль. Для него характерны приглушенные цвета в сочетании с контрастными белым, черным, терракотовым и красным. Типичными украшениями, выдержанными в данном стиле, являются клыки и когти хищных животных, браслеты из дерева и металла, серьги из натуральных материалов, амулеты, птичьи когти и перья. Хотя оттенки хаки часто считаются символами Африки, до прихода белых этот цвет местным населением не использовался.

Рекомендации по правильному ношению данных изделий могут быть только самыми общими. К примеру, для людей со светлой кожей подходят этнические аксессуары в славянском и японском стилях, тогда как темнокожим людям идут африканский, индийский и египетский стили. Кроме того, разные стили подходят для представителей разных возрастных групп: индейский и африканский стили идут юношам и девушкам, тогда как египетский, индийский и японский стили удачно смотрятся на более зрелых людях.

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