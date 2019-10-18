Украшения в этническом стиле: как носить и с чем сочетать

Однако они представляют собой модную имитацию, весьма далекую от оригинала. Если вы решили купить этнические украшения, то должны занть, что специалисты выделяют семь главных стилей этих изделий.

Славянский стиль. Для него характерны серьги с подвесками, деревянные браслеты, перстни с изображениями растений и животных.

Египетский стиль. Для него характерны браслеты-змейки, перстни с камнями, ожерелья из металлических пластинок, диадемы с иероглифами, а также с выгравированными изображениями пирамид, зверобогов, фараонов, скарабеев.

Индейский стиль. Он отличается наличием индейских символов, перьев, большим числом браслетов (включая кожаные) и бус.

Греческий стиль. Для него типичны браслеты, кулоны, повязки для волос, диадемы, серьги со звеньевой структурой и декоративными элементами в духе античности.

Японский стиль. Он выделяется выразительными восточными мотивами. Типичное украшение в японском стиле – широкий деревянный браслет белого цвета с красными или черными цветами сакуры. В некоторых случаях такая почти однотонная гамма дополняется розовым, зеленым или оранжевым узором и рисунками растений или птиц.

Индийский стиль. Обычно украшения в этом стиле имеют крупные размеры. Для него характерны бусы со многими рядами, перстни, удлиненные серьги, пирсинг в носу. Для изготовления таких украшений используются металлы, драгоценные камни, бисер. В узорах преобладают цветочные мотивы.

Африканский стиль. Для него характерны приглушенные цвета в сочетании с контрастными белым, черным, терракотовым и красным. Типичными украшениями, выдержанными в данном стиле, являются клыки и когти хищных животных, браслеты из дерева и металла, серьги из натуральных материалов, амулеты, птичьи когти и перья. Хотя оттенки хаки часто считаются символами Африки, до прихода белых этот цвет местным населением не использовался.

Рекомендации по правильному ношению данных изделий могут быть только самыми общими. К примеру, для людей со светлой кожей подходят этнические аксессуары в славянском и японском стилях, тогда как темнокожим людям идут африканский, индийский и египетский стили. Кроме того, разные стили подходят для представителей разных возрастных групп: индейский и африканский стили идут юношам и девушкам, тогда как египетский, индийский и японский стили удачно смотрятся на более зрелых людях.