Украшения в этническом стиле: как носить и с чем сочетать

Однако они представляют собой модную имитацию, весьма далекую от оригинала. Если вы решили купить этнические украшения, то должны занть, что специалисты выделяют семь главных стилей этих изделий.
- Славянский стиль. Для него характерны серьги с подвесками, деревянные браслеты, перстни с изображениями растений и животных.
- Египетский стиль. Для него характерны браслеты-змейки, перстни с камнями, ожерелья из металлических пластинок, диадемы с иероглифами, а также с выгравированными изображениями пирамид, зверобогов, фараонов, скарабеев.
- Индейский стиль. Он отличается наличием индейских символов, перьев, большим числом браслетов (включая кожаные) и бус.
- Греческий стиль. Для него типичны браслеты, кулоны, повязки для волос, диадемы, серьги со звеньевой структурой и декоративными элементами в духе античности.
- Японский стиль. Он выделяется выразительными восточными мотивами. Типичное украшение в японском стиле – широкий деревянный браслет белого цвета с красными или черными цветами сакуры. В некоторых случаях такая почти однотонная гамма дополняется розовым, зеленым или оранжевым узором и рисунками растений или птиц.
- Индийский стиль. Обычно украшения в этом стиле имеют крупные размеры. Для него характерны бусы со многими рядами, перстни, удлиненные серьги, пирсинг в носу. Для изготовления таких украшений используются металлы, драгоценные камни, бисер. В узорах преобладают цветочные мотивы.
- Африканский стиль. Для него характерны приглушенные цвета в сочетании с контрастными белым, черным, терракотовым и красным. Типичными украшениями, выдержанными в данном стиле, являются клыки и когти хищных животных, браслеты из дерева и металла, серьги из натуральных материалов, амулеты, птичьи когти и перья. Хотя оттенки хаки часто считаются символами Африки, до прихода белых этот цвет местным населением не использовался.
Рекомендации по правильному ношению данных изделий могут быть только самыми общими. К примеру, для людей со светлой кожей подходят этнические аксессуары в славянском и японском стилях, тогда как темнокожим людям идут африканский, индийский и египетский стили. Кроме того, разные стили подходят для представителей разных возрастных групп: индейский и африканский стили идут юношам и девушкам, тогда как египетский, индийский и японский стили удачно смотрятся на более зрелых людях.