В Киеве заявили о подготовке Россией военного вторжения

Как заявил замначальника генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Таран, Москва готовит против Украины широкомасштабную военную агрессию. Мнение публикует портал «Тиждень».

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии», — заявил представитель украинского Генштаба. Он подтвердил, что в соответствии с имеющийся информацией, ВСУ готовятся отразить атаку. Каких-либо доказательств своих слов Таран не привел.

Ранее, украинский экс-президент Петр Порошенко не раз заявлял о подготовке Россией полномасштабной войны с Украиной. Он неоднократно подчеркивал, что эта угроза «не декларация, она вполне реальная».

В России неоднократно называли подобные высказывания политическим пиаром и зарабатыванием дивидендов у Запада в виде дополнительной военной помощи.