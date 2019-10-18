В открытом доступе оказались кредитные истории более миллиона россиян

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что в открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.

Уточняется, что утечка произошла из-за сбоя одного из серверов, у которого произошла ошибка в конфигурации. Предположительно утечка произошла на сервере микрофинансовой организации «ГринМани». Сообщается, что в открытом доступе оказались паспортные данные заемщиков, телефоны, адреса и сведения о кредитах.

Первым базу с личной информацией обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который обратился в Бюро кредитных историй. После этого доступ к базе был закрыт. В настоящий момент проводится проверка.