В России могут запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор подготовил законопроект, запрещающий производство одноразовых пластиковых пакетов, пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение ведомства.

Нововведение уже поддержали Роспотребнадзор, Минприроды, в чьем ведении находятся данные вопросы, и экологи. Издание напоминает, что запрет пластиковых пакетов действует во многих странах мира, а, начиная с 2021 года, производство и продажу пластиковых пакетов запретят в странах Евросоюза.

Уточняется, что помимо пакетов могут запретить пластиковую посуду, соломинки для напитков, а также ватные палочки. В качестве альтернативы россиянам предложат многоразовые сумки, пакеты из бумаги или биоразлагаемого пластика.