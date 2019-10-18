В США рассказали о причинах заморозки помощи Украине

Как сообщает CNN, ссылаясь на заявление Белого дома, исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвейни опровергает, сделанное ранее заявление о том, что военная помощь Украине была заморожена в связи с расследованием в отношении демократов.

Он сообщил, что СМИ неверно трактовали его комментарии и приостановка помощи никак не связана с данным расследованием. По его мнению, ложная информация распространяется с целью - продвинуть предвязтую «охоту на ведьм» против Трампа.

Малвейни подчеркнул, что никакой услуги от Киева за военную помощь не требовалось. Единственной причиной отсрочки выплат Украине были опасения насчет коррупции в этой стране. Малвейни также подтвердил, что у него с Трампом действительно был разговор о коррупции.